اليوم السابع
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أوكرانيا: تقليص الصادرات الزراعية بنسبة 29% فى يوليو‎ الماضى

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:40 م
أوكرانيا: تقليص الصادرات الزراعية بنسبة 29% فى يوليو‎ الماضى الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأعمال الزراعية الأوكرانية "UCAB"، أن البلاد صدرت 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية في شهر يوليو الماضي، وهو ما يقل بنسبة 29% عن شهر يونيو من هذا العام.

وذكرت الهيئة - في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس، أن عددا كبيرا من المركبات التي تقل جميع المنتجات الزراعية لم تعبر الحدود حتى الآن، حيث لا تزال تقف في طوابير للمغادرة.

وأضاف البيان أن سبب انخفاض حجم الصادرات يعود في المقام الأول إلى تعليق مبادرة ممر الحبوب في 18 يوليو الماضي، فضلا عن نشاطه المنخفض حتى قبل انتهاء صلاحيته.. وفي يوليو الماضي، تم تصدير 292 ألف طن من خلال هذه المبادرة، كما كان للقصف الروسي للبنية التحتية لميناء نهر الدانوب تأثير سلبي على الصادرات.

ووفقًا لـ UCAB، صدرت أوكرانيا 2.3 مليون طن من الحبوب الشهر الماضي، بانخفاض 40 % عن يونيو من هذا العام، حيث شكلت الذرة 51% من صادرات الحبوب والقمح 36 % والشعير 13%، في حين زادت صادرات البذور الزيتية من أوكرانيا في يوليو بنسبة 37% مقارنة بشهر يونيو؛ لتصل إلى 330 ألف طن (كانت حصة بذور اللفت في هيكل التصدير 73% وفول الصويا 23% وبذور عباد الشمس 3%).

كما زادت أوكرانيا صادراتها من الزيوت النباتية إلى 549.400 طن، بزيادة 7% مقارنة بشهر مايو الماضي. 

من جانب أخر، أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بـ 17 سفينة حربية فى البحر الأسود وسفينة واحدة فى بحر آزوف.

وقالت رئيسة المركز الصحفي المشترك للقيادة العملياتية الجنوبية الأوكرانية، ناتاليا هومينيوك، وفقا لوكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، "تم نشر مجموعة السفن بقوة 17 سفينة في البحر الأسود وسفينة واحدة تعمل عادة في بحر آزوف، وحاملتا الصواريخ مستمرتان في مهمة قتالية -واحدة على السطح والأخرى غواصة تحت الماء- ويمكنهما حمل إجمالي 12 صاروخا من طراز كاليبر".

وحثت هومينيوك على الإسراع قدر الإمكان في حالة الإنذار من الغارات الجوية والتوجه إلى مأوى.

 


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