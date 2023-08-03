أميك: بيع 36 ألفًا و845 مركبة خلال 6 أشهر من العام الجارى 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر تقرير "أميك2023 "- مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات المركبات سجلت حوالى 36 ألفًا و845 مركبة، مقارنة ببيع حوالى 122 ألفًا و318 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2023، مسجلة نسبة انخفاض قدرت بنحو 69.8%.

كما أوضح التقرير أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» سجلت انخفاضا بنسبة 71% لتسجل 26 ألفًا و869 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 92 ألفًا و621 مركبة.

أما عن "مبيعات الأتوبيسات" بمختلف فئاتها فقد سجلت أيضا انخفاضًا ملحوظا قدر بنحو 56% لتسجل بيع حوالى 3 آلاف و982 مركبة، مقابل 9 آلاف و52 وحدة.

وأخيرا انخفضت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 71% لتصل إلى 5 آلاف و994 وحدة، مقارنة بنحو 20 ألفًا و645 مركبة.