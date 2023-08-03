اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 08:29 ص
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

أماكن انقطاع الكهرباء بالجيزة الساعة 5 مساء.. تشمل مناطق فى الهرم

الخميس، 03 أغسطس 2023 08:00 ص
أماكن انقطاع الكهرباء بالجيزة الساعة 5 مساء.. تشمل مناطق فى الهرم أماكن انقطاع الكهرباء بالجيزة الساعة 5 مساء
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل جدول المجموعة السادسة للمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة الجيزة خلال الفترة من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً، والذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، العديد من المناطق في (الهرم، والعروبة، والتعاون، والطالبية، والعمرانية، والمنوات، وهضبة الأهرام، وبشتيل، وأوسيم، والدقي، والعياط، والصف، وأطفيح، والصف، والبدرشين، والعياط، وبولاق الدكرور) وغيرها، نوضحها في الجداول التالية:

2ca4b06e-20f5-40e9-a2d7-33c07f2c457d
800eaeef-6c4c-4a0d-8548-e0d52bfc8283
64854a16-e817-4597-bb69-faf77cac56aa
a1fc5087-f81e-4976-a6e0-bc492faaa798

وفي إطار خطة محافظة الجيزة لترشيد الاستهلاك، بدأت مراكز وأحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة، ومتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الرسمية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.


ترشيد الاستهلاك

الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

الجيزة

مواعيد قطع الكهرباء في الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

ننشر خريطة قطع الكهرباء فى مناطق الهرم والعمرانية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:00 ص

بحد أقصى ساعة.. خريطة قطع الكهرباء فى مناطق العياط

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:26 ص

اعرف هتقطع امتى بالظبط.. خريطة قطع الكهرباء فى مناطق إمبابة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:33 ص

خريطة فصل الكهرباء فى الشيخ زايد وأكتوبر بالأماكن والمواعيد

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:33 ص

مصدر بالكهرباء: تقليص تخفيف الأحمال ولا قطع للتيار من 12 صباحا لـ12 ظهرا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:48 ص

تعرف على أماكن قطع الكهرباء الساعة 2 ظهرا فى 28 منطقة بالجيزة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:59 ص

إذا كنت من سكان هذه المناطق بالجيزة انتظر فصل الكهرباء الساعة 3 مساءً

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:08 م

الكهرباء: تخفيف الأحمال 12 ساعة فقط يوميا وفقا للجدول المعلن

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة