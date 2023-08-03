أماكن انقطاع الكهرباء بالجيزة الساعة 5 مساء.. تشمل مناطق فى الهرم

كتبت – مرام محمد

شمل جدول المجموعة السادسة للمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة الجيزة خلال الفترة من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً، والذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، العديد من المناطق في (الهرم، والعروبة، والتعاون، والطالبية، والعمرانية، والمنوات، وهضبة الأهرام، وبشتيل، وأوسيم، والدقي، والعياط، والصف، وأطفيح، والصف، والبدرشين، والعياط، وبولاق الدكرور) وغيرها، نوضحها في الجداول التالية:

وفي إطار خطة محافظة الجيزة لترشيد الاستهلاك، بدأت مراكز وأحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة، ومتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الرسمية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.