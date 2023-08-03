ألم الظهر قد يكون علامة على السرطان.. كيف يختلف عن الآلام المعتادة؟

آلام الظهر وسرطان الرئة

يمكن أن يكون ألم الظهر لدى مرضى السرطان ناتجًا عن نمو أو علامة على ورم خبيث - حيث انتشر السرطان إلى الظهر. وفقًا لخبراء الصحة ، فإن سرطان الثدي والرئة والخصية والقولون هي 4 أنواع شائعة من السرطانات التي من المرجح أن تنتشر في الظهر ، لأنها قريبة من الناحية التشريحية من العمود الفقري.

وفقًا للتقارير ، فإن 25% من مرضى سرطان الرئة سيبلغون عن آلام الظهر كأعراض، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يمكن الشعور بألم أسفل الظهر إذا انتشر سرطان الرئة إلى العظام. يمكن أن يصاحب آلام الظهر أعراض أخرى لسرطان الرئة ، مثل التعرق الليلي والقشعريرة والحمى ومشاكل الأمعاء / المثانة وفقدان الوزن غير المبرر. يحدث انخفاض في وزن الجسم لأن جسمك يحرق طاقة أكثر من المعتاد وبالتالي لا يتطلب نظامًا غذائيًا أو تمارين رياضية لفقدان الوزن.

آلام الظهر الناتجة عن السرطان مقابل آلام الظهر العضلية الهيكلية، على عكس آلام الظهر المعتادة ، فإن آلام الظهر الناتجة عن السرطان ثابتة. لا يخفف مع التغييرات في الوضع أو الحركة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يمثل إزعاجًا خفيفًا أكثر من كونه ألمًا حادًا أو ملحوظًا.