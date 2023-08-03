أكثر من 100 ألف أوكرانى يواجهون الترحيل من بريطانيا.. "تليجراف" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال ابو السعود

طالب نواب حزب المحافظين البريطاني، بأنه يجب إعطاء اللاجئين الأوكرانيين ردا واضحا بشان ماذا سيحدث عند انتهاء تأشيراتهم حيث يواجه اكثر من 100 الف شخص الترحيل من بريطانيا عام 2025.

وفقا لصحيفة التليجراف، أثيرت مخاوف بشأن نقص التوجيه بشأن ما سيحدث لأولئك الذين فروا إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم لمدة ثلاث سنوات بموجب خطط إعادة التوطين البريطانية الرائدة.

قال السير روبرت باكلاند ، وزير العدل السابق في عهد بوريس جونسون ، إن الوزراء يجب أن يفكروا في منح الأوكرانيين وضعًا دائمًا أكثر ، لأن العرض المفصل المصمم لـ وضع عاجل وغير مسبوق بشكل خاص يتطلب استجابة إضافية مخصصة.

وقال السير روبرت إنه يود أن يرى العمل التحضيرى يتم إنجازه هذا العام لتوفير "أكبر قدر ممكن من الاستقرار واليقين" للاجئين وأصحاب عملهم ومجتمعاتهم.

أشاد بوب سيلي ، عضو البرلمان من حزب المحافظين والرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن أوكرانيا ، بالحكومة لدعمها الأسر الأوكرانية ، لكنه دعا أيضًا إلى توضيح "مهم".

وقال: "مع وجود بعض الأطفال في المدرسة ، نحتاج إلى أن نكون قادرين على السماح لهم بالتخطيط".

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ، تم وضع برنامجين للاجئين لدخول بريطانيا حيث يتم منح تاشيرات تسمح بالاقامة لمدة 3 سنوات بالإضافة الى مخطط منازل لأوكرانيا ومخطط الأسرة الأوكرانية.

منذ ذلك الحين ، دخل أكثر من 182 الف و100 أوكراني البلاد عبر هذه القنوات. ولكن نظرًا لأن الأغلبية جاءت في الأشهر الستة الأولى ، سيتم طرد ما يقرب من 100 الف وجه بحلول سبتمبر 2025.

قالت كيت براون ، المديرة التنفيذية لـ Reset ، وهي مؤسسة خيرية تم التشاور معها بشأن مخطط منازل لأوكرانيا ، إن اللاجئين يحتاجون إلى اليقين لأنهم "بدأوا في إعادة بناء حياتهم هنا" ، وتأمين الوظائف ، وبناء الشبكات الاجتماعية ، وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.