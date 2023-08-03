أطعمة صحية تحافظ على صحة المخ.. منها الأسماك

كتبت نهير عبد النبى

الأطعمة الصحية الغنية ب الفيتامينات والعناصر الغذائية لها دور كبير في تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، كما أنها تساعد في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthفإن هناك بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الدماغ منها:



- الأسماك أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الأسماك يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الدماغ وذلك نظرا لاحتوائه على الأوميجا 3، فحاول أن تستمتع بوجبتين أو أكثر في الأسبوع من أوميجا 3 العالي والأسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون والأنشوجة والسردين.



- الخضراوات الورقية

قد لا يكون من المفاجئ أن تكون الخضراوات ذات الأوراق الخضراء صحية لجسمك ، ولكن هل تعلم أنها مفيدة أيضًا لعقلك؟ وجدت دراسة على 960 شخصًا في منتصف العمر إلى كبار السن أن هناك انخفاضًا أقل في وظائف المخ مع تقدم العمر لدى أولئك الذين استهلكوا المزيد من الخضراوات الورقية.

-التوت

تم العثور على التوت لتعزيز الذاكرة وأداء الدماغ من خلال تناولها باستمرار ، مما قد يؤخر تدهور صحة الدماغ، حيث وجدت دراسة أن كبار السن الذين تناولوا التوت يوميًا حصلوا على درجات أفضل بكثير في مجموعة متنوعة من الاختبارات المعرفية بعد 90 يومًا.

تحظى العنب البري بشعبية خاصة في أبحاث أداء الدماغ

تعد إضافة التوت إلى وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بعد الظهر طرقًا سهلة لتناول المزيد. يستخدم الكثير من الأبحاث العنب البري المجفف بالتجميد ، لذلك لا تحتاج دائمًا إلى شراء طازجة دائمًا ومع ذلك ، فأنت تريد التأكد من تجنب أي سكريات مضافة.