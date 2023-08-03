أطعمة تسيطر على السكرى وتحافظ على صحة قلبك وتنقص وزنك

كتبت ميرفت رشاد

تشير الأبحاث إلى أن السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ، في حين أن هذا الأخير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كل هذه القضايا معقدة وتتأثر أيضًا بمجموعة من العوامل،يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في تقليل مخاطر إصابة المرء بهذه المشاكل أو المساعدة في التحكم في آثارها، هناك العديد من أنواع الأطعمة المختلفة التي قد تحتاج إلى تناولها من أجل إدارة هذه المشكلات بشكل فعال، وإليك 5 أطعمة يومية وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".



أطعمة يمكنها تحسين مرض السكري وفقدان الوزن وصحة القلب: السبانخ:

سواء كنت تعاني من مشاكل صحية في الوقت الحالي أم لا ، يجب أن تكون الخضراوات الورقية جزءًا من نظامك الغذائي، وأحد أفضلها هو السبانخ ، فهى مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكذلك المركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تصنع العجائب لجسمك، محتوى السبانخ العالي من الألياف والمياه يجعله إضافة ممتازة لكل من أنظمة إنقاص الوزن وكذلك حمية مرض السكري، يحتوي أيضًا على النترات ، التي يقال إنها تساعد في إدارة ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

اللوز

يحتوي اللوز على المغنيسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب، كونه غنيًا بالبروتين ، يمكن أن يساعد اللوز في كبح الشهية وتعزيز الشبع، كما أنها غنية بالألياف ، مما يجعلها مفيدة للتحكم في الوزن ومرض السكري، اجعل من المعتاد تناول القليل من اللوز كل يوم في وقت محدد وسوف يشكرك جسمك على ذلك.



الشوفان

الشوفان هو مصدر قوة للمعادن ، بما في ذلك المنجنيز والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك. يحتوي أيضًا على بيتا جلوكان ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يُعتقد أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، يوفر لك الشوفان دفعة طاقة غنية بالمغذيات تحتاج إلى الاستفادة منها، يمكن أن تحافظ على تغذية جيدة بينما تساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة أيضًا