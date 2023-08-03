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أسماء مرشحين التجديد النصفي الأطباء الشرقية وفوز النقيب بالتزكية

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:25 ص
أسماء مرشحين التجديد النصفي الأطباء الشرقية وفوز النقيب بالتزكية نقابة الأطباء
الشرقية- إيمان مهنى

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أعلنت النقابة الفرعية للأطباء، محافظة الشرقية، قائمة أسماء النهائية للمرشحين التجديد النصفي، بعد فحص الطعون والتنازلات.
 
حيث من المقرر أجرءها يوم 13 أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها  8 مرشحين علي أربعة مقاعد مناصفة بين فوق وتحت السن.
جاءت الكشوف، باعلن فوز الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية بالتزكية.
 
ويتنافس علي مقعدين فوق السن كلا من: نهله الجمال كلية الطب، الدكتور أشرف سليمان، مستشفي الاحرار التعليمي، الدكتور محمود محجوب كلية الطب، الدكتورة سارة إبراهيم مديرية الصحة.
 
ويتنافس علي مقعدين تحت السن، كلا من: "مريم عاطف كلية الطب، الدكتور محمد عبد العزيز، مديرية الصحة، الدكتورة غادة الشويخ، المعامل المركزية، الدكتور وليد الشاذلي مستشفي  بلبيس".
 

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