أسماء مرشحين التجديد النصفي الأطباء الشرقية وفوز النقيب بالتزكية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء، محافظة الشرقية، قائمة أسماء النهائية للمرشحين التجديد النصفي، بعد فحص الطعون والتنازلات.

حيث من المقرر أجرءها يوم 13 أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 8 مرشحين علي أربعة مقاعد مناصفة بين فوق وتحت السن.

جاءت الكشوف، باعلن فوز الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية بالتزكية.

ويتنافس علي مقعدين فوق السن كلا من: نهله الجمال كلية الطب، الدكتور أشرف سليمان، مستشفي الاحرار التعليمي، الدكتور محمود محجوب كلية الطب، الدكتورة سارة إبراهيم مديرية الصحة.

ويتنافس علي مقعدين تحت السن، كلا من: "مريم عاطف كلية الطب، الدكتور محمد عبد العزيز، مديرية الصحة، الدكتورة غادة الشويخ، المعامل المركزية، الدكتور وليد الشاذلي مستشفي بلبيس".