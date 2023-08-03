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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 الدواجن- صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى سوق الجملة استقرار ملحوظ وسجل كيلو الدواجن 59 جنيها، ويصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بين 65 جنيها إلى 67 جنيها حسب المنطقة، فى حين شهد سعر كرتونة البيض استقرار ملحوظ أيضا عند نفس مستويات أمس.
 
وسجل سعر كيلو الوراك من الفراخ البيضاء 66 جنيها والبانية 150 جنيها، فى حين سجل الساسو 100 جنيه، والكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والأمهات البيضاء 52 جنيها مقابل 58 جنيها.
 
وسجل سعر كرتونة البيض مستويات 105 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة، والبيض البلدى 112 جنيها والبيض الأحمر 108 جنيهات فى الجملة.

الدواجن

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم



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