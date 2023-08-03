أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 3-8-2023.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 717.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 15.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 56.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 21129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7305 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5196 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.94%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.55%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 151.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 71.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 90.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 26.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.818 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.304 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.25%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.85%.