اليوم السابع
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أزمة قلبية تنهى حياة شخص عقب مشاجرة فى كرداسة بالجيزة

الخميس، 03 أغسطس 2023 10:43 م
أزمة قلبية تنهى حياة شخص عقب مشاجرة فى كرداسة بالجيزة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة في كرداسة، حيث أصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية وأحد أقاربه، بسبب خلافات بينهما، وعقب المشاجرة أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 

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