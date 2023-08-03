أخبار البورصة اليوم الخميس 3-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-8-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه. إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 717.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 15.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 56.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 21129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7305 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5196 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

بنك أبو ظبي الأول

أعلنت إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد بنك أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، الموافقة على تعليق قيد شركتي مصر للسمسرة في الأوراق المالية Interia، وكاونسل لتداول الأوراق المالية، اختيارياً لمدة عام، ووفقاً لحكم المادة (33) من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك بناءً على طلب الشركة المذكورة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 400 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد 850 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 77 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، ومطاحن مصر الوسطى، والمهندس للتأمين 1750 سهم، 514 سهم، 2632 سهما، على التوالي.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، موافقة الجمعية العامة غير العادية، على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية (الشركة التابعة) بحد أقصى مبلغ 250 مليون دولار، وذلك لتمويل تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 158.33%.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 235.2 مليون جنيه مقارنة مع 112.9 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.