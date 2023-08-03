اليوم السابع
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أبرز مقولات رؤساء دول العالم والشخصيات التاريخية عن البابا شنودة.. إنفوجراف

الخميس، 03 أغسطس 2023 03:27 م
أبرز مقولات رؤساء دول العالم والشخصيات التاريخية عن البابا شنودة.. إنفوجراف البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بالذكرى الـ 100 لميلاد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، الذى ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1923.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قال إن البابا شنودة الثالث علامة فارقة فى تاريخ كنيستنا القبطية ووطننا مصر، واسمه محفور في سجل الزمن والتاريخ نظراً لحياته الطويلة وأعماله الكثيرة.

رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان

الدكتور على السمان رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان قال إن البابا شنودة عبقرى المودة لأنه جعل هذه الكلمة البسيطة منهجاً لحياتنا وعلاجاً للكره.

 

باراك أوباما

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية سنتذكر البابا شنودة الثالث كرجل عميق الإيمان وداعية إلى المصالحة.

 

بابا الفاتيكان السابق

وقال البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان الأسبق، إن البابا شنودة الثالث كان من أهم الشخصيات العالمية الروحية التى فقدها العالم فى ظروف صعبة ومعقدة.

 

رئيس دولة الإمارات السابق

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق، إن البابا شنودة الثالث كان مثالا لرجل الدين الذى يؤمن بالتسامح والتعايش بين الطوائف والأديان.

 

الأنبا باخوميوس

وقال الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك وقتها إن البابا شنودة هو رجل البرية ورجل الصلاة ورجل التعليم ورجل الرعاية ونحن لا ننسى على مدى الدهر ما صنعه البابا شنودة في حياة الكنيسة القبطية كلها.

 

نجيب محفوظ

وقال الأديب العالمى نجيب محفوظ إن البابا شنودة الثالث دائما رجل صلب متفائل شديد الذكاء.. ومصرى عميق الأصل، وعربى الوجدان والتوجهات.. وإنسانى النزعة عالمى الأفق.

 

الأديب العالمى نجيب محفوظ
الأديب العالمى نجيب محفوظ

 

الأنبا باخومويوس
الأنبا باخومويوس

 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

 

بابا الفاتيكان الأسبق
بابا الفاتيكان الأسبق

 

باراك أوباما
باراك أوباما

 

رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان
رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان

 

مقولات البابا تواضروس
مقولات البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نجيب محفوظ

بابا الفاتيكان

البابا شنوده الثالث



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