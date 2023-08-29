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4 ضوابط شرعية تحكم عملية تجميد البويضات.. دار الإفتاء توضح

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:49 م
4 ضوابط شرعية تحكم عملية تجميد البويضات.. دار الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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يتساءل العديد من المواطنين عن حكم الشرع فى عمليات تجميد البويضات، فيما قالت دار الإفتاء المصرية إنها جائزة شرعا، وليس فيها محظورات، ولكنها تخضع لعدد من الضوابط الشرعية المعينة التى يجب إتباعها. 

وأوضحت الدار عبر موقعها الإلكترونى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها فى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

وأما الضابط الثانى الذى حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

ويتمثل الضابط الثالث فى ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.


دار الافتاء المصريه

تجميد البويضات

عمليه تجميد البويضات

عمليه التلقيح



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