4 أسابيع أطعمة قليلة النشويات.. استشارى توضح كيفية التخلص من متاعب القولون

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص من خطر الإصابة بمرض القولون العصبى، وتعود الإصابة بالتهاب القولون لعدة عوامل منها العامل النفسى والضغوط اليومية المستمرة والتى يكون لها تأثير على الجهاز الهضمى، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب القولون وطرق العلاج .

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل دويدار أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب الزقازيق فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " إن الدراسات الحديثة تشير الى أن النساء أكثر عرضة من الرجال لخطر الإصابة بمرض القولون العصبى

وأشارت استشارى الباطنة إلى أن الإصابة بمرض القولون له العديد من الاسباب المتعلقة بحركية الجهاز الهضمى والاضطراب فى العلاقة بين المخ والجهاز الهضمى، وأيضا الاضطرابات النفسية.

كما أوضحت الطبيبة أنه لا يوجد علامات تشخيصية واضحة للمرض، ويعتمد التشخيص على الأعراض والتى من بينها الألم المتكرر بالبطن على الاقل 3 مرات فى الشهر لمدة 3 شهور متتالية، هذا الألم يكون على هيئة تقلصات ، حيث يتغير هذا الالم من ناحية المكان ودرجة الألم، فقد تكون ضعيفة يستطيع المريض تجاهلها ولايشعر بها، أو ألم شديد يجعل المريض لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية بشكل يومى .

وتابعت أن :"الألم يزداد عند تناول أطعمة معينة، وتقل بالتبرز أو إخراج الريح ، أما بالنسبة للسيدات يزداد هذا الألم بشدة فى فترة ما قبل الطمث وخلال الطمث ذاته، ويصاحب هذا الالم تغير فى عادات التبرز متمثلة فى فترات من الامساك بعدها اسهال .

كما أوصت طبيبة الباطنة مرضى القولون العصبى بضرورة الابتعاد عن شرب القهوة والسكريات والبقوليات والملفوف والمحليات الصناعية التى تسبب أعراض الانتفاخات والاسهال والألم أيضا .

وفى ذات السياق أكدت الطبيبة على أن الأبحاث الجديدة أثبتت على تحسن القولون العصبى بعد 4 أسابيع من تناول الأطعمة قليلة النشويات والكربوهيدرات، موضحة بأن علاج القولون يتمثل فى طمأنة المريض وشرح طبيعة المرض له ، وتفادى بعض الاطعمة والمشروبات بغرض عدم حدوث اى مضاعفات صحية للمصاب .

ونصحت الطبيبة مرضى القولون العصبى باتباع نظام غذائى صحي يحتوى على الالياف العالية فى علاج القولون، بالاضافة إلى عدة أدوية يتم اخذها بعد استشارة الطبيب المعالج للحالة المصابة بالمرض .