3 ملايين و957 ألف طن إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بشكل طفيف فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 3 ملايين و957 ألف طن فى شهر مايو الماضي، بينما كان نحو 3 ملايين و815 ألف طن فى شهر مايو المناظر له فى عام 2022، بزيادة بلغت نحو 142 ألف طن.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنتاج الغاز الطبيعى شهد تراجعا فى نفس الفترة، حيث سجل 3 ملايين و799 ألف طن فى شهر مايو الماضي، مقابل نحو 4 ملايين و210 آلاف طن فى نفس الشهر من العام الماضي.

وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ارتفع بشكل طفيف فى مارس الماضي، حيث سجل الاستهلاك نحو 3 ملايين و785 ألف طن، مقابل 3 ملايين و734 ألف طن فى شهر مارس عام 2022، بزيادة بلغت نحو 51 ألف طن، وفى المقابل، تراجع الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى لمستوى 3 ملايين و979 ألف طن فى شهر مارس الماضي، مقابل 4 ملايين و366 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 387 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى تراجعا طفيفا فى شهر فبراير الماضي، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى نحو 3 ملايين و328 ألف طن، بينما كان نحو 3 ملايين و481 ألف طن فى شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 153 ألف طن.