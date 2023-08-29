وزير الإعلام اليمنى يدين قصف الحوثيين منازل المواطنين فى تعز

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها الحوثيين بقصفها منزل أحد المواطنين بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وأوضح الإرياني - في تصريح أوردته قناة (اليمن) الفضائية الاثنين - أن مليشيا الحوثي استهدفت بقذيفة مدفعية منزل مواطن بمديرية مقبنة، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة 12 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال من أسرة واحدة.

وأشار الإرياني، الى أن هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القتل الوحشي والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي، بشكل يومي، بحق المدنيين في محافظة تعز المحاصرة منذ تسعة أعوام، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال بين قتيل وجريح، في ظل صمت دولي مخزي ومعيب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية وتجردها من كل القيم الإنسانية والاخلاقية، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.