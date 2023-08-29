اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يتوجه لمدينة 15مايو لتفقد المشروعات السكنية ومتابعة نسب التنفيذ

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:46 ص
وزير الإسكان يتوجه لمدينة 15مايو لتفقد المشروعات السكنية ومتابعة نسب التنفيذ الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه بعد قليل  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة 15 مايو، لتفقد المشروعات السكنية بالمدينة،  ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
تأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة الجولات التي يجريها وزير الإسكان داخل المدن الجديدة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وازالة اي معوقات علي أرض الواقع .
 
كان المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد فى تصريحات سابقة إن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بتنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.
 
وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة (تم تأجيرها )، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيداً  لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه 15 مايو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة