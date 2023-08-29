وزير الإسكان يتوجه لمدينة 15مايو لتفقد المشروعات السكنية ومتابعة نسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

يتوجه بعد قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة 15 مايو، لتفقد المشروعات السكنية بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة الجولات التي يجريها وزير الإسكان داخل المدن الجديدة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وازالة اي معوقات علي أرض الواقع .

كان المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد فى تصريحات سابقة إن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بتنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة (تم تأجيرها )، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بشروط التعاقد.