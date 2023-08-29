اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لمنخفضى ومتوسطي الدخل..

وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة 15 مايو

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:41 م
وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة 15 مايو الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجزار يوجه بالاهتمام بأعمال الزراعة بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".. وتنفيذ مختلف الأعمال بأعلى جودة

 
تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضى ومتوسطي الدخل بمدينة 15 مايو، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.
 
واستمع وزير الإسكان، لشرح عن الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضى ومتوسطي الدخل، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جار تنفيذ 19428 وحدة سكنية بمحور منخفضى الدخل، بخلاف 24888 وحدة تم تنفيذها، وجار تنفيذ 2184 وحدة بمحور متوسطى الدخل.
 
ووجه الوزير بالاهتمام بأعمال الزراعة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، ومواقف انتظار السيارات، والتشديد على تنفيذ مختلف الأعمال بأعلى جودة، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لتسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
 
وخلال جولته بالمدينة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتعيين أحد مهندسى جهاز مدينة 15 مايو، للعمل نائباً لرئيس الجهاز، نظراً لجهده وتفوقه الملحوظ، فى الإشراف على تنفيذ المشروعات المكلف بمتابعتها، مؤكداً أن المعيار الأساسى للترقية، والمناصب القيادية، هو اتقان العمل، وبذل الجهد فى تنفيذ مختلف الأعمال.
 
 
WhatsApp Image 2023-08-29 at 13.26.34
الوحدات السكنية

WhatsApp Image 2023-08-29 at 13.26.35
وحدات سكن كل المصريين

WhatsApp Image 2023-08-29 at 13.26.36
الدكتور عاصم الجزار

WhatsApp Image 2023-08-29 at 13.26.37
الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه ١٥ مايو

سكن كل المصريين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة