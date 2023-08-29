ورش فنية ومسرح عرائس بفعاليات هيئة قصور الثقافة في برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت مدرسة برج العرب الابتدائية بالإسكندرية، عروضا فنية لاكتشاف المواهب في جميع المجالات ومسرح للعرائس، وورش تعليم الرسم والتلوين، وذلك ضمن فعاليات القوافل الثقافية المقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة ،بالتنسيق مع مركز ومدينة برج العرب، تحت إشراف اللواء طه زهير رئيس المركز.

وأعلن مركز و مدينة برج العرب أن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بدأت بمجموعة من الورش الفنية: منها تعليم فن الريزن والكروشية تصميم اكسسوارات بالخرز و تصميم كتيبات صغيرة ،وورشة تعليم الرسم على الزجاج والتلوين والرسم على الوجه بالالوان للاطفال ،بجانب فقرة لاكتشاف المواهب فى جميع المجالات ، مسرح للعرائس .

وأضاف مركز ومدينة برج العرب، أن الفعاليات تضمنت مناقشة أثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع بحضور صفاء على منسق وحدة السكان بالمركز ، وتوعية عن مبادرة مشروعك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بحضور شهيرة الطويل مدير مشروعك بالمركز ، واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح ابراهيم التى تغنت خلالها بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية التي تفاعل معها الجمهور.

والجدير بالذكر، أن القافلة مستمرة بمدرسة برج العرب الابتدائية من يوم الأثنين 2023/8/28 بمدرسة محمد عبدالوهاب بقرية بهيج أيام 2023/8/31,30,29.