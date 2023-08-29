هيئة الأرصاد تستأنف فعاليات الموسم الثقافى بمحاضرات عن تغير المناخ

كتب ــ محمود راغب

تستأنف هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الثلاثاء، الموسم الثقافى السنوى الذي تنظمة الهيئة بعنوان "المناخ والحياة "، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني، والذى يعقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2023 ومقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

وتتضمن جلسات اليوم الثاني للموسم الثقافي يوم اليوم الثلاثاء 29 أغسطس المحاضرة الأولي للدكتور عبدالرحمن أحمد فاروق جامعة الزقازيق بعنوان النقل التشاركي والتغيرات المناخية، ومحاضرة للدكتورة ناهد محمد إسماعيل معهد تيدوربلهارس بعنوان تأثير تبطين القنوات المائية كوسيلة لإدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية علي الأمراض المتعلقة بالمياه، ومحاضرة للدكتور فتحي العشماوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان الموجات الحارة علي مصر.

ويهدف الموسم الثقافي الى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كل جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الارصاد الجوية في جميع الدول العربية.

وتناولت أول أيام الموسم الثقافى الثلاثاء الماضى ، محاضرة حول تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استعرضتها الدكتورة مروة سامى والدكتورة ريهام ربيع باحثين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ومحاضرة تحت عنوان حماية البيئة بين المبانى والمدن ألقتها الدكتورة هبة محروس عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين المصرية.

ويشمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

ويشارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياة، كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.

وعن الموسم الثقافى تقول هيئة الأرصاد: نتطلع أن يكون هذا الموسم متميزا" ويضفي للمشهد الثقافي معلومات ثرية علميا" وفنيا" حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر في حياتنا اليومية.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود ، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.