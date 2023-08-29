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نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعتمد النتائج ويؤكد التزامه بالشروط

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:34 م
نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعتمد النتائج ويؤكد التزامه بالشروط موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق اعتمد نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.
 

وكان أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب " التحويل بين الكليات "، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، والتى انطلقت  من يوم 24 أغسطس الجارى .

وبدأ مكتب التنسيق فى أعمال فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة فور الانتهاء منها حيث ستعلن النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها للطلاب، إذ يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للحصول على النتيجة إلكترونيًا.
 
وأكد مكتب التنسيق أنه بمجرد الانتهاء من فرز رغبات الطلاب المتقدمين بمرحلة تقليل الاغتراب سيتم البدء مباشرة فى إرسال الكشوفات النهائية للجامعات والمعاهد بأسماء الطلاب المرشحين للجامعات والمعاهد، حتى يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق وطباعة بطاقة الترشيح والتوجه للجامعة والمعهد لاستكمال اجراءات القيد بالكلية المرشح لها.
 

 


موقع التنسيق

نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب

اخبار مصر

رابط موقع التنسيق

تقليل الاغتراب

نتائج تقليل الاغتراب

اليوم السابع بلس



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