نبيه برى يدعو للخروج من دوامة التعطيل والذهاب مباشرة للتوافق على رئيس لبنان

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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري" إن الوقت يضيق أمام اللبنانيين أكثر فأكثر، ويجب الخروج من دوامة التعطيل والذهاب مباشرة إلى التوافق على رئيس للجمهورية".

وأضاف بري ـ في تصريحات نشرتها صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم ـ" أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا أولوية تعلو أو تتقدم على أولوية انتخاب الرئيس، وكل ما عدا ذلك من ملفات وقضايا، مؤجّل إلى ما بعد إتمام هذا الاستحقاق"، على حد تعبيره.

وشدد بري على أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء المساحات المشتركة وحل كل العقد، قائلا" إن الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد هو رفض التلاقي والحوار".

وأضاف" أنه على يقين أن الحوار لو أجري في بدايات الفراغ الرئاسي، وجلس الجميع على الطاولة لأسبوع أو عشرة أيام، لما وصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من تداعيات وسلبيات".

وجدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على تمسكه بالدستور واتفاق الطائف مع انفتاحه على تطويره، موضحا أن هذا التطوير لا يتم من طرف واحد، بل بالنقاش والحوار والتوافق والتفاهم، مشددا على أن الحوار هو الأساس أولاً وأخيرا.

وعبر بري عن قلقه من تطورات الوضع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، موضحا أن تداعيات الأحداث الأخيرة لم يتم احتواؤها حتى الآن كما يجب.

يذكر أن لبنان يعاني الشغور في مقعد رئيس الجمهورية منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فيما ينص الدستور اللبناني على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس النواب اللبناني بأغلبية الأصوات، وعقد مجلس النواب 12 جلسة لانتخاب رئيس للبلاد دون حصول مرشح على الأغلبية اللازمة للوصول إلى مقعد الرئيس.

وكان رئيس مجلس النواب قد أكد أن عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، مشددا على أنه لن يدعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس.