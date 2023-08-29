موسى مصطفى موسى: نؤيد الرئيس السيسي لتحقيقه الإنجازات والاستقرار

كتب أحمد عرفة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لنظرا للإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسي لا يمكن أن يتم المزايدة على دوره، فقد حقق إنجازات واستقرار كامل للوطن.

وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى أن الرئيس السيسي رجل المرحلة المقبلة، وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار، وبالتالي المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات.

وتابع موسى مصطفى موسى: "ما تم خلال الفترة الماضية هي قاعدة للمرحلة المقبلة والمرحلة المقبلة تحتاج الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات، ونحن في حزب الغد والقبائل العربية مع الرئيس السيسي، ونؤيده، ونريد التصدي لكل التحديات، ونقف موقف رجل واحد خلف الرئيس السيسي".