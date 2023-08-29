وأوضح مسؤولون في كوريا الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن التدريبات أجريت جنوب جزيرة جيجو الجنوبية بعد أن باءت بالفشل محاولة بيونج يانج لإطلاق صاروخ تشوليما-1، الذي يحمل ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، يوم الخميس الماضي، وهو ثاني فشل لها هذا العام.

وأشارت البحرية الكورية الجنوبية إلى أن التدريبات الأخيرة تضمنت ثلاث مدمرات مجهزة بنظام إيجيس، وهي المدمرة الكورية الجنوبية " لي يول-كوك 1" والمدمرة الأمريكية " يو أس أس بينفولد " وجي أس هاغورو " من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وأضافت أنه في ظل سيناريو إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، ركزت التدريبات على ممارسة إجراءات اكتشاف وتتبع هدف يتم محاكاته بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وتم خلال التدريبات فحص أنظمة تبادل المعلومات الخاصة بالدول الثلاث كجزء من الجهود المبذولة لتشغيل نظام لمشاركة بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما أكده زعماء تلك الدول في قمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 18 أغسطس الجاري، التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند، حيث اعتمدوا سلسلة من الوثائق التي حددت التزاماتهم بتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، مثل إجراء تدريبات ثلاثية سنوية بشكل منتظم.