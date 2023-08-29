مقتل 13 شخصا بالكونغو الديمقراطية إثر هجوم على منجم ذهب شرقى البلاد

قال متحدث باسم الجيش وشخصية بارزة من المجتمع المدني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 13 شخصاً في هجوم أثناء الليل على منجم للذهب في شرق البلاد.



وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قال ديودون لوسا، رئيس الجماعة المدنية بإقليم إيتورى، إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الاثنين، فى منجم شابا المملوك للقطاع الخاص بمنطقة آرو، القريبة من حدود أوغندا.



وأضاف لوسا لـ"رويترز"، أن 13 شخصا قتلوا وأُصيب 9 آخرون بإصابات بالغة، فيما احتجز المهاجمون عدة أشخاص رهينة لحين نقل الذهب المسروق وبضائع أخرى.



وأشارت تقديرات المتحدث باسم الجيش، جوليس نجونجو تشيكودي، إلى أن عدد الضحايا جراء الهجوم على المنجم بلغ 14 شخصاً، دون ذكر الجهة المسؤولة عنه.