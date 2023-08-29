أعلنت السلطات الأمريكية مقتل أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة "نورث كارولينا"، االاثنين، بعد أن فتح مشتبه به النار في حرم الجامعة، مما أدى إلى إغلاقها لمدة ثلاث ساعات.
وذكرت الشرطة الأمريكية -حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن حالة التأهب انطلقت حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار داخل حرم الجامعة، موضحة أنه تم القبض على المشتبه به حوالي الساعة 2:38 مساءً (بالتوقيت المحلي).
وأضافت الشرطة أنه وفي حوالي الساعة 4:14 مساءً، أعطت الشرطة الضوء الأخضر وأنهت الإغلاق.
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