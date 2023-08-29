وذكرت الشرطة الأمريكية -حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- أن حالة التأهب انطلقت حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار داخل حرم الجامعة، موضحة أنه تم القبض على المشتبه به حوالي الساعة 2:38 مساءً (بالتوقيت المحلي).



وأضافت الشرطة أنه وفي حوالي الساعة 4:14 مساءً، أعطت الشرطة الضوء الأخضر وأنهت الإغلاق.