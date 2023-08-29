اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية شئون اللاجئين تعرب عن قلقها إثر تدهور الموقف الإنسانى بالنيجر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:33 م
مفوضية شئون اللاجئين تعرب عن قلقها إثر تدهور الموقف الإنسانى بالنيجر النيجر - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع في الموقف الإنساني في النيجر.


وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر، في إحاطة صحفية، نُشرت على الموقع الرسمي للمفوضية السامية اليوم الثلاثاء، إن الأزمة السياسية المستمرة في النيجر، جنبا إلى جنب مع عدم وجود حل واضح يلوح في الأفق، يثيران حالة من عدم اليقين والقلق، حيث لا يزال يعاني البلد الإفريقي من هجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وخاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو.


ويذكر أن أعمال العنف والهجمات الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص داخليا في النيجر خلال الشهر الماضي.. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء ومضيفيهم.


النيجر

مفوضية شؤون اللاجئين

أزمة النيجر



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