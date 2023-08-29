مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 18659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 22617 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 7816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 3796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 5573 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5439 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والمصرية للدواجن، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 175 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 34.5 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والمطورون العرب القابضة، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 16725 سهم، 7.1 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وسبيد ميديكال عدد 65.8 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 21.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 16.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 122%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.5 مليار جنيه مقارنة مع 9.1 مليار جنيه بنسبة نمو 162%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات 2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 23.05%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 147.4 مليون جنيه مقارنة مع 273.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.12%.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 903.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 121.2 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه لم يتم إبلاغها بأي مستجدات بخصوص بيع المساهم الرئيسي (الشركة القابضة للصناعات الكيماوية) للعروض المقدمة لشراء نسبة لا تتجاوز 30% من حصتها البالغة 50.59%.

فيما أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، عن توقيع عقد بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وشركة إيجل هيلز العقارية لبناء مشروع Resort Soul Luxury Beach بقيمة 1.9 مليار جنيه، لإنشاء أعمال البناء بالمنطقتين الثالثة والرابعة (Flow – Breeze) ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، والتي سيتم الانتهاء منها في 1020 يومًا.