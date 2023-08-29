اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدغشقر تؤكد دعمها لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030"

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:34 م
مدغشقر تؤكد دعمها لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" المملكة العربية السعودية
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، مُرحبًا بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى" و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال نتساي، اليوم الثلاثاء، المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان حيث نقل الأخير له رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.


وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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