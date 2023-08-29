محافظ قنا يعلن بدء العمل بالفترة المسائية بعيادتين للتأمين الصحى

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء العمل بالفترة المسائية بكل من عيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا، وعيادة قوص الشاملة، التابعتين لهيئة التأمين الصحى، وذلك من الساعة 4 إلى 8 مساء، بهدف التخفيف عن أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحى، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وأضاف الداودى، أن عيادة الوفاء الشاملة بدأت العمل بنظام الفترة المسائية بالفعل منذ الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة قوص الشاملة يوم السبت المقبل الموافق، حيث يتم استقبال منتفعى التأمين الصحى وتقديم الخدمات الطبية لهم فى جميع التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أنه إلى جانب عمل العيادات الطبية، فإنه سيتم تشغيل المعمل وإجراء جميع التحاليل الطبية للمرضى، وكذلك مركز الأشعة والصيدلية بكلتا العيادتين خلال الفترة المسائية، لفتح الباب أمام المنتفعين للاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها عيادات التأمين الصحى بالمحافظة.

يُذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقت العمل بنظام الفترة المسائية بعيادة سيدى عبدالرحيم الشاملة بقنا، ومجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى، منذ 1 نوفمبر 2022، ليصبح بذلك إجمالى عدد العيادات التى تعمل بنظام الفترة المسائية ٤ عيادات بمحافظة قنا.