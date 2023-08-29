محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمحور "المراغة - ساقلتة"

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذى، وآخر المستجدات الخاصة بمحور " المراغة / ساقلتة "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من الأهالى والمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية المشروع والذى يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة فى مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالى، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحور.

والتقى "الفقي" عددا من الأهالى والمواطنين المار بأراضيهم المحور، مؤكدا صرف كافة التعويضات اللازمة لجميع الأهالى والمواطنين، ودراسة ما سيتم اتخاذه تجاه المنازل الموجودة بمسار المحور سواء بالتعويض المناسب، أو تغيير مسار المحور وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات الهندسية والفنية للطرق والمحاور.

يذكر أن مشروع " محور المراغة/ ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعى الغربى، وطريق أسوان الزراعى الشرقى، ويعبر نهر النيل بكوبرى طوله 570 مترا.