اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمحور "المراغة - ساقلتة"

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:17 م
محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمحور "المراغة - ساقلتة" جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذى، وآخر المستجدات الخاصة بمحور " المراغة / ساقلتة "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من الأهالى والمواطنين. 

 

وأكد المحافظ أهمية المشروع والذى يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة فى مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الآهالى، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة؛ للانتهاء من المحور.

 

والتقى "الفقي" عددا من الأهالى والمواطنين المار بأراضيهم المحور، مؤكدا صرف كافة التعويضات اللازمة لجميع الأهالى والمواطنين، ودراسة ما سيتم اتخاذه تجاه المنازل الموجودة بمسار المحور سواء بالتعويض المناسب، أو تغيير مسار المحور وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات الهندسية والفنية للطرق والمحاور.

 

يذكر أن مشروع " محور المراغة/ ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعى الغربى، وطريق أسوان الزراعى الشرقى، ويعبر نهر النيل بكوبرى طوله 570 مترا.


المراغة

ساقلته

اللواء طارق الفقي



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تستعرض فعاليات مبادرة "خُطى" بمحافظة سوهاج لدعم ذوى الهمم

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:59 م

برنامج التنمية المحلية يفتح أبواب الأمل بسوهاج.. مشروعات الكهرباء تعيد التوازن وتؤكد على سلامة المواطن.. محافظ سوهاج: البرنامج أحدث نقلة تنموية من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بكل القطاعات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:00 م

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات إطلاق مبادرة "خُطى" لدعم ذوي الهمم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:53 م

محافظ سوهاج يلتقى وفد التضامن والاتحاد العام للتعاونيات لبحث إطلاق مبادرة "عـون"

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة