محافظ أسوان يضع حجر أساس مدرسة جديدة على أرض الشادر القديم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الابتدائية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس سيد مدنى رئيس المدينة، بجانب أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة.

وتقع المدرسة، على مساحة 2177 مترا، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه، بطاقة 24 فصلا منها 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصل ابتدائى، فضلاً عن غرفة الأمن، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية، وفراغات تكميلية، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائعا ومحلا، واستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة ، لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد وإجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل ، سواء فى مديرية التربية والتعليم ، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف، أن ذلك ساهم ذلك فى إنتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة ، وبالتالى تحقيق أبناء أسوان لأعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى والتفوق العلمى ، وأيضاً فى مسابقات الأنشطة الطلابية ، وأن كل هذه النجاحات ، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق ، إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى ، وجميع القيادات المعاونة له.