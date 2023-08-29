مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول الأداء المالى للوحدات الاقتصادية

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء تقريرا حول تحليل الأداء المالي للوحدات الاقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، حيث قدمت الدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للمراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص عرضاً تقديميا عن الأداء المالي للوحدات الاقتصادية المركزية والوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في العام المالي 2022/2023، حيث زادت إيرادات الجامعة بنسبة 88% لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي للمراكز والوحدات بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، وأيضا زيادة إجمالية في الفائض من الإيرادات بنسبة 533%، مما أسهم في تحقيق ربحية إجمالية للمراكز والوحدات الاقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وصلت إلى 450% لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بضرورة تطبيق آليات التحول الرقمي وآليات الشمول المالي والسداد الإلكتروني على الوحدات والمراكز الاقتصادية بالجامعة، وذلك من خلال تفعيل منصات إلكترونية لعمليات السداد للرسوم الخاصة بالدورات ومنصات أخرى تخصص للخدمات المقدمة من المراكز والوحدات من أجل تفعيل بروتوكولات تعاون خارج الجامعة وزيادة الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من المراكز والوحدات الاقتصادية.