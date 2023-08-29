لو ضهرك تعبك.. 7 نصائح لتخفيف الألم أبرزها المشى

كتبت فاطمة ياسر

يعاني البعض من ألم شديد في الظهر، ويتسبب هذا الأمر في عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ونجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لألم يصعب تحمله، ويكون السبب في هذا الأمر الإصابة بالإنزلاق الغضروفي

ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل وحماية الضهر من المشاكل التي يعاني منها:

- ممارسة رياضة السباحة من الحيل الجيدة في الحفاظ علي صحة الظهر، فهي تجنبك الشعور والإصابة بالإنزلاق الغضروفي لأنها تعمل على تقوية عضلات الظهر وتجعله ذو قوة وصلابة.

-المشي 4 مرات في الأسبوع من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة الظهر، ولذا مارس هذه العادة لمدة ساعة.

-في حالة الرغبة بأخذ شيء من الأرض عليك حني ركبتيك وليس ظهرك.

-في حالة حمل الأوزان الثقيلة فيمكنك شراء حقيبة للظهر، وحمل الأشياء بها، وتجنب رفع أوزان ثقيلة الأيدي؛ لأن ذلك يزيد من نسبة إصابتك ببعض المشاكل في ظهرك.

-عليك تغير طريقة جلوسك كل 45 دقيقة، فبعد مرور هذا الوقت عليك المشي لمدة 5 دقائق ثم الجلوس مجددا، فهذه الطريقة تحمي ظهرك من المشاكل.

-هل تعلم أن التدخين يقلل وصول الدم إلي فقرات الظهر، ولذا عليك الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

-أهم نقطة في النصائح هي الوصول للوزن المثالي، فكل كيلو زيادة يكون بمثابة 10 كيلو علي الظهر.