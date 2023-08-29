كتبت نهير عبد النبى

التهاب الملتحمة هو حالة العين الناجمة عن العدوى أو الحساسية وعادة ما تتحسن في غضون أسبوعين دون علاج، كما يعرف التهاب الملتحمة أيضًا بالعين الحمراء أو الوردية.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن التهاب الملتحمة وفقا لما ذكره موقع nhs.uk.

س:أعراض التهاب الملتحمة؟



-احمرار العين.

-حرق أو يشعر شجاع

-إنتاج صديد يلتصق بالرموش

-حكة

-عين لزجة تنتج القيح

يمكن للصيدلي أن يساعد في علاج التهاب الملتحمة، تحدث إلى الصيدلي عن التهاب الملتحمة. يمكنهم تقديم النصائح لك واقتراح قطرات العين أو مضادات الهيستامين للمساعدة في تخفيف الأعراض.

إذا كنت بحاجة إلى علاج لطفل أقل من عامين، فستحتاج إلى وصفة طبية من الطبيب العام.





س: ما الأشياء التى يمكنك القيام بها لوقف انتشار التهاب الملتحمة إلى أشخاص آخرين؟



-اغسل يديك بانتظام بالماء الدافئ والصابون

-اغسلي أغطية الوسائد وأغطية الوجه بالماء الساخن والمنظفات

-تغطية الفم والأنف عند العطس ووضع المناديل المستعملة في سلة المهملات

-لا تشارك المناشف والوسائد

-لا تفرك عينيك

-الابتعاد عن العمل أو المدرسة

لا يتعين عليك الابتعاد عن العمل أو المدرسة إلا إذا كنت تشعر أنت أو طفلك بتوعك شديد.





س: ما العلاج المناسب لالتهاب الملتحمة؟



يعتمد العلاج على سبب التهاب الملتحمة.

إذا كانت عدوى بكتيرية، فقد توصف لك المضادات الحيوية، لكن هذه لن تجدي نفعًا إذا كان سببها فيروس (التهاب الملتحمة الفيروسي) أو حساسية.

بعض الأمراض المنقولة جنسيا (STIs) يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة. ويستغرق هذا النوع وقتًا أطول للتحسن.