كاميرات المراقبة تقود الأجهزة الأمنية لضبط متهمين قتلا شخصا لسرقة سيارته بأسيوط

كتب سليم على

شهد مركز أسيوط جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم عاطلين على قتل شخص لسرقة سيارته والهروب بها تمهيدا لبيعها أجزاء لدى علميهم سى السمعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا، داخل سيارة متوقفة بجانب الطريق بدائرة المركز إثر إصابته بعيارين ناريين.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث ومن خلال جمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزتهما حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" تم ضبطها، بقصد محاولة إستيقاف المجنى عليه لسرقة السيارة قيادته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.