قصور الثقافة تختتم فعاليات مبادرة ثقافتنا فى إجازتنا بالإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فعاليات المبادرة الصيفية ثقافتنا فى إجازتنا بالإسكندرية التى انطلقت منذ الثانى والعشرين من يوليو الماضى بقصر ثقافة الأنفوشى، وشارك فيها العديد من الفرق الفنية التى قدمت لأهالى وضيوف المدينه من المصطافين أروع الاستعراضات الفنية وتعرفوا من خلالها على تراث وفلكلور وعادات مختلف محافظات مصر ممثلة فى هذه الفرق.

الفعاليات التى قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعى، استهلت أمس بالعرض الفنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعى، ومدرب الفرقة محمد فاروق ومصمم الرقصات كابتن أحمد عبد الرازق، قدمت من خلاله مجموعة من أروع فقراتها الاستعراضيه المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق منها الصعيدى، والفلاحى، التنورة الملاوية، أفراح الأقصر، النوبى، بالإضافة إلى فاصل عزف على آلة الربابه مع أصغر موهبه فى الفرقة وسط إعجاب وتفاعل الجمهور.

وقدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح باقة من أجمل التابلوهات الإستعراضية المتميزة والمعبرة عن التراث والفلكلور البورسعيدى الأصيل حازت إعجاب وتفاعل جمهور الحاضرين منها "شباب البحر، البحرية، الصياد، الخلاله، آه يالاللى، ياطير يارمادى د، بتغنى لمين ياحمام"، وقدم البرنامج بالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية وكوكبة من مثقفى الثغر وفنانيها وجمع غفير من أهالى وضيوف المدينة.