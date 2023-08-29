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قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:19 م
قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل على حسنى إبراهيم
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 360 لسنة 2023 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/8/2023.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.
 
عمرو إبراهيم قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
عمرو إبراهيم قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

عمرو عادل على حسنى إبراهيم (1)
عمرو عادل على حسنى إبراهيم  

عمرو عادل على حسنى إبراهيم (2)
عمرو عادل على حسنى إبراهيم  

عمرو عادل على حسنى إبراهيم (3)
عمرو عادل على حسنى إبراهيم  

عمرو عادل على حسنى إبراهيم (4)
عمرو عادل على حسنى إبراهيم  

قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
قرار جمهورى بتجديد تكليف عمرو إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

 


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