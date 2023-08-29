قافلة غذائية للجمعية الشرعية لدعم الوافدين من دولة السودان بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، القافلة الغذائية التى تضم العديد من الأصناف والمنتجات المهداة من الجمعية الشرعية الرئيسية، لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناء على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وخلال تفقده لمكونات القافلة ، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية الشرعية الرئيسية بإعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان ، فضلاً عن دعم المحافظة فى كافة المجالات.

ووجه محافظ أسوان، المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المختلفة بموقف كركر الدولى أو بمنفذى قسطل وآرقين.

وعقب ذلك عقد محافظ أسوان اجتماع مع مسئولى الجمعية الشرعية الرئيسية حيث تم استعراض منظومة وآلية الدعم الذى ستقدمه الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنى المحافظة، والتى من بينها دعم سائقى شاحنات المركبات بمنفذ آرقين والمتجهة إلى دولة السودان بـ 5 آلاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية ليكون ذلك بمثابة أسبقية أولى ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات، وأجهزة للتنفس الصناعى ، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان، مع تقديم الدعم التدريبى لطاقم التمريض بإشراف من أكبر الاستشاريين المتخصصين فى مجال الأطفال المبتسرين، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة

من ناحية أخرى كان قد تابع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، البرنامج التدريبي لجمعية التطوير والتنمية، والذي يهدف إلى تدريب 40 سيدة بقرية بلانة على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخل يجعلها تعيش حياة كريمة،.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور المتميز والبناء الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ومن بينها جمعية التطوير والتنمية، لمساهمتها فى مساندة الجهود الحكومية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، لافته إلى أن جمعية التطوير والتنمية استهدفت من التدريب سد احتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن باحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى، حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات، وقامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب.