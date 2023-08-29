وقالت الشركة - حسبما ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء- إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج.. مضيفة أنه "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح في هذه المرحلة" وأنها تتحرى السبب.

وعلقت "تويوتا" العمليات في 12 مصنعا اعتبارا من صباح اليوم مما أثر على 25 خط إنتاج، وقررت لاحقا تعليق العمليات أيضا في مصنعيها المتبقيين في البلاد؛ حيث أثر الاضطراب على 28 خط إنتاج.

وأكدت الشركة أن هذا التوقف يتعلق فقط بالمصانع اليابانية التابعة للمجموعة وليس بمواقع إنتاجها العديدة في الخارج.

يذكر أن الـ14 مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.

وتعد (تويوتا) أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي في اليابان لعلامات الشركة التجارية، باستثناء دايهاتسو وهينو، نحو 13500 سيارة في النصف الأول.

