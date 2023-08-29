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عبد الفتاح البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا على تسهيل دخول السودانيين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:17 م
عبد الفتاح البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا على تسهيل دخول السودانيين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى
كتب سمير حسنى

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قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصرى، وهم جيران وأصدقاء ولدينا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين، وقصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، ونطلعهم على تطورات الموقف.
 
وأضاف "البرهان" خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية"، إننا نتفاكر مع الجانب المصري في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر. 
 
كما وجه الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية وكل من سهل دخول السودانيين إلى مصر.

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