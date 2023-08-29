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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة الأحياء، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق".
 
بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية "
 
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

التربية والتعليم

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موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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