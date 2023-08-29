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ضياء رشوان: رفع توصيات 15 لجنة بالحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:36 م
ضياء رشوان: رفع توصيات 15 لجنة بالحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن كل المشاركين متطوعين للتعبير عما يريده المواطنون، وأناشد المواطنين إذا رأوا قضية أو ملفا يتم تناوله بطريقة غير إيجابية أن يراسلوا أمانة الحوار الوطني.
 
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لفرعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.
 
 
ولفت إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.

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جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

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الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

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