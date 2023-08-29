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ضوابط وشروط التحويل للفرق الأعلى لكليات جامعة القاهرة بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:00 ص
ضوابط وشروط التحويل للفرق الأعلى لكليات جامعة القاهرة بالعام الدراسى الجديد جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/
 
وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" ضوابط وشروط التحويلات لكليات جامعة القاهرة:
 
- التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات.
- تكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى
- أن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.
 
- التحويل للكليات المتناظرة "الفرق الأعلى" يتم بشرط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا للفرقة الأعلى في كليته المحول منها وحاصل على التقدير الذي يقرره مجلس الجامعة وهو تقدير ممتاز للقطاع الطبي والقطاع الهندسي، وتقدير جيد جدًا لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.
- يُفرض على الطالب دراسة المواد التي لم يدرسها بكليته المُحول منها.
-  تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها
- بيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي.
 
 

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