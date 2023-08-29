ضبط 576 عبوة مبيدات محظور تداولها خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات المبيدات والمخصبات بكافة القرى والمدن المختلفة، وذلك لمواجهة ظاهرة بيع المبيدات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق والمحلات غير المرخصة.

وشدد وكيل الوزارة على ملاحقة تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التى تشكل تهديدا للصحة العامة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى هذا السياق، شن قسما الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية ومديرية التموين، حملة رقابية مكثفة بمركز كوم حمادة.

وتأتى هذه الحملة لمواجهة بيع المبيدات المقلدة والمغشوشة والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.

وأسفرت الحملة الرقابية التى قامت بالمرور على محلات تجارة المبيدات والمخصبات الزراعية عن ضبط 10 محلات لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص، كما تم التحفظ على 567 عبوة مبيدات ومخصبات غير مصرح بتداولها فى الأسواق، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها بحق المخالفين.