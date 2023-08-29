صعوبة السمع علامة أقل شهرة لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

كتبت فاطمة خليل

الكوليسترول هو من الدهون التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، ومع ذلك فإن الكثير من الكوليسترول السيئ يمكن أن يزيد من فرصتك في الإصابة بمشاكل صحية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وفى بعض الأحيان تحدث علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأقلها شهرة هي صعوبة السمع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء إن من العلامات التحذيرية الأقل شهرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم فقدان السمع، مؤكدين أنه على الرغم من أنها قد لا تكون العلامة التحذيرية الأولى، إلا أنه من المهم عدم تجاهلها إذا كنت تواجه أي صعوبة في السمع.

ووفقا لخبراء الصحة، فإن فقدان السمع الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول يميل إلى الحدوث تدريجيا وغالبا ما يؤثر على كلتا الأذنين بالتساوي.

كيف يبدأ​ فقدان السمع الناتج عن ارتفاع الكوليسترول؟



غالبًا ما يبدأ فقدان السمع الناتج عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كصعوبة في سماع الأصوات عالية النبرة أو فهم المحادثة في البيئات الصاخبة.

وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تتفاقم قدراتك السمعية مع مرور الوقت.

ارتفاع الكوليسترول والأذنين​



يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكوليسترول على السمع من خلال تراكمه في الشرايين، سيؤدي ذلك إلى تضييق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم الصحي من أجل الأداء السليم لأذنيك.

وعندما يتعرض تدفق الدم إلى الهياكل الحساسة في أذنك الداخلية للخطر، فقد يزيد ذلك من خطر فقدان السمع.

إذا بدأت تعاني من فقدان السمع، فمن المهم طلب الرعاية الطبية من طبيبك، وإذا تأثر سمعك بارتفاع نسبة الكوليسترول، فسوف تحتاج إلى إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة على النحو الموصى به من قبل الطبيب، إلى جانب الأدوية، على النحو الموصوف.

الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض نسبة الكوليسترول​



يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في زيادة أو خفض مستويات الكوليسترول السيئ لديك، وهناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها إذا كنت ترغب في خفض نسبة الكوليسترول لديك وتشمل هذه الكعك والبسكويت وفطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

ومن المهم أيضًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل قد تكون هذه العناصر موجودة في الأطعمة المعلبة التي تشتريها، لذا تأكد من التحقق من قائمة المكونات أولاً إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول، تجنب الزبدة والسمن والقشدة والجبن الصلب مثل الشيدر.

أعراض أخرى لارتفاع الكوليسترول​



وبصرف النظر عن فقدان السمع، قد يظهر ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا في أعراض أخرى مثل تورم مفاصل يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في الجزء الخلفي من الكاحل.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا إلى ظهور كتل صغيرة صفراء من الكوليسترول بالقرب من الزاوية الداخلية للعين.

يمكن أن يظهر أيضًا على شكل قوس القرنية - حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من عينك، القزحية. استشر طبيبك إذا شعرت بأي من هذه الأعراض.