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انخفضت قيمة صادرات كينيا إلى أسواق الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنسبة 19ر20% على أساس سنوي؛ وهو الانخفاض الأعلى الذي يسجل في تاريخ مبادلات التجارة الكينية الأمريكية في العقدين الماضيين.



وقالت مصادر في اتحاد غرف التجارة الحرة التصديرية في نيروبي إن تراجع حجم التجارة مع الولايات المتحدة أضاع على المصدرين فرصة استثمار خفض قيمة الشلن الكيني في مواجهة الدولار الأمريكي في تعزيز صادراتهم للأسواق الأمريكية.



وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكيني؛ فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية الكينية للأسواق الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري، 21ر32 مليار شلن، أي ما يعادل 54ر224 مليون دولار مقابل 36ر40 مليار شلن، أي ما يعادل 35ر281 مليون دولار، خلال النصف الاول من عام 2022 .



وكانت صادرت كينيا السلعية إلى الأسواق الأمريكية قد شهدت انخفاضا بنسبة 64ر20% خلال عام 2002؛ وهو انخفاض لم يحدث إلا في النصف الأول من العام الجاري؛ ما شكل مفاجئة بالمخالفة لتقديرات المراقبين المتفائلة من توقيع كينيا والولايات المتحدة، اتفاق تجارة حرة على حصص التصدير السلعي والجمارك في العام الماضي، بموجب قانون الفرص والنمو الأمريكي لإفريقيا .