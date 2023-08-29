وقالت زاخاروفا -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن ما يقرب من مليون ونصف المليون طن من المياه السامة الملوثة بالتريتيوم و"الكربون -14" و"البوتاسيوم-40" و"السترونتيوم-90" و"اليود-129" ونظائر السيزيوم والبلوتونيوم يتم تصريفها في المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن منظمة السلام الأخضر والصندوق العالمي للطبيعة التزما الصمت عندما وقع أكبر تسرب نفطي في الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، وهما صامتان الآن.

وتساءلت زاخاروفا قائلة: لماذا صمتت المنظمات البيئية الرائدة في العالم الآن؟ أم أنها تتعرض للضغوط فقط؟.

