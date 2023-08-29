رئيس جامعة القناة يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ13.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الثلاثاء شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل وذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة قناة السويس شرُفت بتنظيم أسبوع شباب الجامعات مرتين، موضحاً أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة ، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات .

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر المقبل، وسيشهد اللقاء مشاركة 125 طالبًاوطالبة من الجامعة .

حضر مراسم تسليم الشعلة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور محمد صلاح منسق الأنشطة بكلية التربية الرياضية، والطالب كريم عبد الباري رئيس اتحاد الطلاب.

جدير بالذكر - أن «الشعلة» تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ تبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات؛ حتى تصل إلى جامعة حلوان.